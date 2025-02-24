«Мне постоянно говорят»: Ольга Зарубина назвала двух главных див российской сцены

Популярная в конце 80-х годов певица Ольга Зарубина заявила, что на российской сцене есть только две дивы – она и Азиза. По мнению исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет», именно Азиза достойна победы в шоу «Суперстар!» на НТВ.

«Мне постоянно говорят: «На эстраде у нас есть две дивы: „Зарубина и Азиза“. В том, что Азиза будет одним из главных фаворитов нынешнего сезона, я даже не сомневалась. Она — яркая исполнительница, большой профессионал своего дела», — сказала Зарубина в беседе с Ura.ru.

Как отметила певица, в этом сезоне шоу даже Лера Кудрявцева высоко оценивает Азизу. При этом, по мнению Зарубиной, телеведущая ее не сильно жалует.

«Она Азизой так восторгалась! Она высказалась об Азизе очень тепло — вы это видели в эфире», — подчеркнула Зарубина.

Ранее Ольга Зарубина поддержала свою коллегу по сцене Елену Ваенгу, на тверском концерте которой умерла пожилая женщина. По ее словам, Ваенга поступила абсолютно правильно, отказавшись продолжать мероприятие.