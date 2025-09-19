«Я не пример для подражания»: как Глафира Тарханова совмещает работу и воспитание детей

Актриса Глафира Тарханова рассказала, как совмещает работу и воспитание детей. Она дала интервью Kp.ru перед премьерой мелодрамы.

У знаменитости с мужем Алексеем Фаддеевым пять детей. У них творческая семья, супруг тоже снимается в кино. Глафира не отказывается от работы даже будучи многодетной мамой. Она призналась, что в этом деле не обходится без помощников.

«Нам очень повезло, что у нас есть няня. Вера прекрасно готовит, поддерживает порядок, на подхвате моя мама», – поделилась актриса.

Звезда отметила, что многодетные мамы обладают рядом важных качеств – они энергичные и умеют выполнять несколько задач одновременно. Сама артистка не мечтала о большой семье, все получилось, когда она встретила любимого.

«До 14 лет я у родителей была одна и не предполагала что еще появятся сестра и брат. Никогда не мечтала быть многодетной мамой, но спасибо мужу за поддержку, сейчас у нас прекрасная большая семья», – рассказала Тарханова.

Знаменитость отметила, что никогда не отказывалась от ролей из-за детей. Если были съемки, то она брала малышей с собой.

«Я не пример для подражания, это мой личный выбор», – добавила Глафира.

