Едва не упала на бетонный пол с лошади: актриса Глафира Тарханова чудом не пострадала на съемках

Звезда сериала «Громовы» и многодетная мать Глафира Тарханова едва не пострадала на съемках. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ актриса рассказала об опасном инциденте, в результате которого чуть не упала с лошади.

41-летняя Глафира Тарханова признается: она боится ездить верхом после опасного происшествия на съемках. Артистка должна была сесть на лошадь в кадре, но в какой-то момент у животного «разъехались в разные стороны ноги». Актриса рисковала упасть прямо на бетонный пол и получить серьезные травмы.

«Мы снимали на „Мосфильме“, там бетонные полы. Я сидела в женском седле. И у лошади разъехались ноги — как в мультике, все четыре в разные стороны. И даже помощник не понимал, как ее поднять», — поделилась Глафира Тарханова.

Артистка не получила травм, но после этого случая побоялась ездить верхом.

«А когда наезднице страшно, то лошадь это очень хорошо чувствует», — отметила звезда «Громовых».

Напомним, летом 2024 года Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у них с мужем Алексеем Фаддеевым родилась дочь Лукерья. Также у пары есть четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Ранее 41-летний певец Прохор Шаляпин рассказал, как пострадал на съемках шоу: «Было ощущение, что я попал в какой-то кошмарный сон. Боялся, что потеряю сознание».