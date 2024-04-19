«Я не приходил, не уходил»: Сергей Соседов прокомментировал возвращение на НТВ

Критик Сергей Соседов прокомментировал «возвращение» на НТВ и съемки в шоу «Суперстар». По словам знаменитости, его убрали из передачи «За гранmю», но оставили в другом шоу.

Слова Соседова приводит NEWS.ru.

«Меня убрали из одной программы и оставили в другой программе», - сообщил музыкальный критик.

Соседов рассказал, что программу «За гранью» делали специально под него, а за 2,5 года сняли более 400 выпусков. Причину, почему его убрали, критик не знает до сих пор. И не он один – никто не знает, ничего не говорилось.

В шоу «Суперстар» Соседов сохранил место члена жюри. В этом году стоит ждать выхода двух сезонов с его участием – он будет судить коллективы. Осенью запланирован новый сезон, но уже с солистами.

Соседов отметил, что участвовал в «Суперстар» еще до работы в шоу «За гранью». Так что неправильно считать, будто он уходил с телеканала.

«Я никуда не приходил, ниоткуда не уходил», - поделился критик.

Ранее Соседов рассказывал о жизни после увольнения с ТВ. Он говорил, что живет с матерью и «не голодает».