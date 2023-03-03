«Я не представляю»: коллега прооперированного Баскова выразила беспокойство за его состояние

В конце прошлого года Николай Басков крайне обеспокоил своих поклонников. Дело в том, что артист испытывал серьезные проблемы со здоровьем, вот почему ему была проведена операция на ноге. После этого по Сети распространились кадры, на которых мужчина едва передвигается при помощи трости. Сегодня в эксклюзивной беседе с news.ru Ирина Ортман рассказала всю правду о самочувствии Николая.

По словам певицы, съемки проекта «Ну-ка, Все вместе!» длятся довольно долго, пять-шесть часов, вот почему выдержать такую нагрузку «непросто». Однако Басков не испытывает никакого дискомфорта. Кроме того, от его былых проблем со здоровьем не осталось ни следа.

«Он порхает по нашим рядам как бабочка. Я не представляю, откуда он всегда черпает столько сил и энергии», — удивилась Ирина.

Кроме того, знаменитость добавила: Николай является душой проекта. Его «искрометное» чувство юмора и жизненный позитив всегда «заряжает» коллег на работу.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков устроил скандал на музыкальной премии и публично высмеял Киркорова. Подробности читайте в этой статье.

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