«Я не понимаю, почему так троллят их пару»: Шаляпин заступился за Бородину и Сердюкова, которых осмеяли в Сети

Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу в июне. С тех пор над парой регулярно шутят в Сети. Поводом стали некоторые неловкие ситуации, которые произошли на торжестве. Но среди наблюдающих за жизнью пары есть и те, кто не понимают подобного отношения к новоиспеченным супругам. Так, Прохор Шаляпин призвал прекратить насмешки над звездным семейством, передает StarHit.

Артист считает, что в сложившейся ситуации крайне важно личное счастье Бородиной. Шаляпин не понимает, за что можно троллить телеведущую и ее супруга, жизнь которых мало чем отличается от жизни других людей. По словам Прохора, в Сети должны радоваться за пару, а не смеяться над ней. Кроме того, певец отметил личные качества Ксении, вызывающее в нем уважение.

«Самое главное, что Ксения счастлива. Я не понимаю, почему так троллят их пару? Вообще не понимаю. А что? Нормально живут люди. Вместо того чтобы порадоваться за замечательную пару, в них летит хейт. И вообще, мне нравится Ксения. Она работящая», — высказался певец.

Ранее сообщалось, что Шаляпин обзавелся новой недвижимостью. Певец купил квартиру, чтобы переделать ее под гардероб.