Прохор Шаляпин купил квартиру в Москве, чтобы оборудовать ее под гардероб. Об этом сообщает StarHit.

Певец Прохор Шаляпин признался, что купил квартиру в Москве в том же доме, где он живет сейчас. По его словам, удалось приобрести недвижимость на том же этаже — в новой квартире Шаляпин хочет организовать гардероб.

«Объединить их нельзя, так как они не через стенку, а просто на площадке на одном этаже. В одной планирую оборудовать гардероб, гостевую, и гостиную, а в другой оставить, как прежде, личное пространство для сна и отдыха. Я рад, что хотя бы на этаже смог приобрести», — объяснил он.

Стоимость сделки певец раскрывать не стал. Уточняется, что Шаляпин купил недвижимость две недели назад.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин обвинил оскорбившего его Виктора Дробыша в хайпе.