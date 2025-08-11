«Предстану в образе супергероя»: Юрий Лоза решил составить конкуренцию Клаве Коке

Юрий Лоза назвал Клаву Коку курицей и пообещал выпустить аниме-клип. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Певец Юрий Лоза рассказал о новом этапе своего творчества. По словам музыканта у него готов альбом в непривычной для него стилистике.

«Это совсем другие песни, такого Лозу еще никто не слышал и не видел. В клипах есть даже анимация и аниме. Любители жанра оценят, те, кто увлекаются этим жанром, смогут найти для себя много нового. Я в клипах предстану в образе супергероя, который спасает мир», — рассказал он.

Лоза заявил, что некоторые музыкальные каналы уже проявили интерес к новому материалу. Музыкант уверен, что он составит достойную конкуренцию Клаве Коке.

«После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — добавил артист.

