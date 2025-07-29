«Я не понимаю, что происходит»: жена Диброва выступила с новым заявлением

Жена Дмитрия Диброва не понимает, что происходит с ее браком. Об этом сообщает Woman.ru.

Сегодня СМИ рассказали о вероятном расставании Дмитрия Диброва с женой Полиной. Журналистам удалось поговорить с друзьями семьи Дибровых, которые признались, что жена телеведущего якобы встречается с другим женатым мужчиной.

Вероятным избранником Полины Дибровой стал некий влиятельный мужчина, который был вхож в круг их семьи. Также есть информация о том, что у мужчины шестеро детей.

Сначала жена ведущего отрицала расставание, но позже она сделала другое заявление.

«Я пока не понимаю что происходит. Я дома нахожусь», — рассказала она.

Напомним, Полина Диброва младше своего супруга на 28 лет. Они поженились в марте 2009 года. Супруги воспитывают трех детей.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Дмитрий Дибров потерял 20 кг из-за расставания с женой.