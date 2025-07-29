Стресс довел до истощения: раскрыта истинная причина резкого похудения Дмитрия Диброва

Скандал вокруг семьи Дмитрия Диброва набирает обороты. Друзья семьи утверждают, что молодая жена журналиста ушла к другому мужчине и собирается развестись с супругом. При этом она говорила, что перестала публиковать снимки с Дмитрием, поскольку последние полгода он активно занимался похудением. Однако, по слухам, экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» потерял вес на фоне сильного стресса.

По данным Kp.ru, похудение Диброва на 20 кг вызвано не новым проектом, а переживаниями из-за личной жизни. Сам телеведущий пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Разница в возрасте Полины и Дмитрия составляет 30 лет. В одном из интервью Дибров рассказывал, что допускает неверность со стороны жены, но все равно не будет ограничивать ее в свободе.

Лишний вес появился у Дмитрия Диброва из-за проблем со здоровьем. В 2020 году он перенес инсульт, и ему пришлось сократить физическую активность. В Сети пользователи долгое время критиковали телеведущего из-за живота и заставляли заняться своим телом.

Напомним, в СМИ пишут, что Диброва закрутила роман с другом семьи - женатым бизнесменом, у которого шестеро детей. Полина якобы решила уйти от Дмитрия, но сказать об этом ему смогла не сразу.