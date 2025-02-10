«Я не понимала, за что он меня ударил»: звезда «Карнавала» Валентина Титова заявила о рукоприкладстве мужа

Звезда фильмов «Дни Турбиных», «Мимино» и «Карнавал» Валентина Титова откровенно рассказала о сложных отношениях с мужем. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» актриса призналась, что Владимир Басов поднимал на нее руку, но она дала отпор.

Валентина Титова и Владимир Басов поженились в 1964 году, у супругов родилось двое детей. Актриса не скрывает, что их брак, продлившийся 14 лет, был непростым — в какой-то момент муж пристрастился к алкоголю, из-за чего у него случались неконтролируемые вспышки агрессии. Однажды артист несколько раз поднял руку на жену, когда она вручила ему извещение с требованием явиться в лечебное учреждение.

«Я много лет не понимала, за что он меня ударил в первый раз. Он пришел, я ему даю извещение, что он должен прийти в какой-то диспансер, какие-то часы обозначены. Я говорю: „Володя, бумажка пришла“. Удар. Я долго думала. Сутки. На следующий день напоминаю: „Бумажка пришла“. Второй удар», — поделилась Валентина Титова.

Звезда «Карнавала» решила, что даст отпор агрессивному супругу, и на следующий день ударила его в ответ. После этого случая Владимир Басов больше не применял жестокость по отношению к жене.

«Я приподняла диван и пустила его по комнате. Ударила по ногам, он рухнул и не мог встать. Я сказала: „Еще раз руку поднимешь — убью“», — заявила артистка.

По словам Валентины Титовой, актер был очень ревнивым. Именно по этой причине распался его второй брак с Натальей Фатеевой. Актриса призналась, что Владимир Басов обвинял в неверности и ее.

«В тот момент, когда человек переходит черту, начинает лгать. Врет всем: „Она гуляет, я страдаю“. Как приятно, когда мужчина страдает. Можно выпить больше, чем надо», — высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Валентина Титова рассказала об изменах Владимира Басова во время их брака.