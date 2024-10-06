«И сейчас ко мне подходят дамы»: жена Владимира Басова раскрыла негативные моменты семейной жизни с актером

Бывшая жена советского актера Владимира Басова призналась, что 14 лет терпела измены знаменитого мужа. Актриса Валентина Титова призналась, что до сих пор к ней обращаются любовницы покойного Басова.

«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: „Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там“. Ходили две женщины на могилу, я всех благодарила. Хорошо, что помнят и на могилу ходят», - разоткровенничалась актриса в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Несмотря на измены, Титова не планировала разводиться. Актриса сравнила семейную жизнь с бытовыми предметами и подчеркнула, что не избавляется от поцарапанных стульев.

«Чего это я буду вышвыривать свое добро?»- задалась вопросом Валентина.

При этом она заверила, что сама всегда оставалась примерной женой, с которой Басов был счастлив. Вместе с тем, Титова не смогла смириться с пристрастием знаменитого мужа к алкоголю. Это стало последней каплей в их семейной жизни. В итоге брак двух актеров распался через 14 лет совместной жизни.

«Алкоголизм никто не может выдержать. Когда человек охотится только за тобой, детей он не трогает. Только за тобой. В руке нож. Хорошо, что я умею быть холодной», — вспомнила актриса.

Напомним, 17 сентября 1987 года у Владимира Басова случился второй инсульт, от которого он умер прямо на глазах сына Александра у себя дома в Москве. Ему было 64 года. Актер известен по роли милиционера в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», также снимался в фильмах «По семейным обстоятельствам», «Приключения Электроника», «Про Красную Шапочку» и других.

Ранее художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан призналась, что хотела развестись с актером Михаилом Боярским. По ее словам, намерение было довольно серьезное, но им удалось сохранить семью.