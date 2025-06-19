«Я не помню, что мы с тобой пели»: Чумаков публично открестился от дуэта с Макеевой

Певец Алексей Чумаков стал участником музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1» и попал в неловкую ситуацию из-за ведущего Владимира Маркони.

В студии также присутствовали Евгений Петросян, Лариса Долина и Анастасия Макеева.

Маркони поинтересовался у Чумакова о сотрудничестве с Макеевой.

«Что самое интересное в работе дуэта?» — обратился шоумен к исполнителю хита «Тут и там».

Однако вопрос Маркони поставил Чумакова в тупик. Он задумался и обратился к сидевшей рядом Макеевой: «Мы что, с тобой дуэтом пели?»

Смущенная Анастасия попыталась достойно выйти из неловкой ситуации и напомнила коллеге по сцене, что они вместе исполняли песню «Лесной олень». При этом Макеева подчеркнула, что это было очень давно, но она помнит, что была в платье золотого оттенка.

«Клянусь, первый раз слышу об этом. Серьезно?! Я не помню, что мы с тобой пели», — заявил удивленный музыкант.

В диалог внезапно вмешалась Лариса Долина. Она обратилась к Чумакову и поинтересовалась, помнит ли он об их дуэте.

«Ну, я надеюсь, ты помнишь, что мы с тобой пели?!» — с иронией в голосе произнесла Долина, после чего в зале раздался смех.

Как отмечает StarHit, Чумаков выступал с Макеевой дважды. В первый раз они пели с детским театром-студией «Непоседы», а второй раз – в новогоднем «Голубом огоньке». Тогда с ними на сцену вышли Юлия Ковальчук и Глеб Матвейчук.

Ранее Алексей Чумаков отреагировал на присвоение ему звания «главного абьюзера страны» после скандальных высказываний в адрес жены, экс-солистки «Блестящих» Юлии Ковальчук. Артист заявил, что мужчина воспринимает женщину в первую очередь как «объект влечения».