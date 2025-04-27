«Мужчина воспринимает женщину как объект»: Алексей Чумаков ответил на обвинения в абьюзе после скандала

Певец Алексей Чумаков отреагировал на присвоение ему звания «главного абьюзера страны» после скандальных высказываний в адрес жены. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист заявил, что мужчина воспринимает женщину в первую очередь как «объект влечения».

Недавно Алексей Чумаков угодил в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В разговоре с телеведущей певец признался, что выбирал себе жену по критерию «провел бы ночь или нет». В результате знакомство с Юлией Ковальчук привело к тому, что у пары, как он выразился, появились «последствия» в виде двух дочерей. После скандальных высказываний артист столкнулся с массовым хейтом, а его самого назвали абьюзером и тираном.

Несмотря на критику, певец не отказывается от своих слов. В разговоре с журналистами он, ссылаясь на психолога Зигмунда Фрейда, утверждает: в основе отношений — физическая составляющая.

«Когда мужчина видит женщину, он в любом случае воспринимает ее изначально как объект влечения», — заявил Алексей Чумаков.

По мнению артиста, опасны не столько его взгляды на жизнь, сколько псевдоспециалисты, которые публично анализируют его отношения с супругой.

«Коучи, которые делают разборы моей семьи и меня, ни разу не видевшие предмет изучения. Все это псевдо и это опасно. Я переживу, через неделю забудется, но на них подписаны тысячи человек, все эти люди обращаются к ним за помощью», — отметил певец.

До недавнего скандала семья Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пара состоит в браке с 2013 года, у них двое детей — 7-летняя Амелия и годовалая Алисия.

Ранее мы писали о том, что Алексей Чумаков не стал извиняться за слова об изменах после обвинений в абьюзе: «Вот вижу красивую женщину — я заглядываюсь на этого человека».