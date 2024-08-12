«Я не помню»: Алине Загитовой разбили губу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала в соцсетях о том, что ей разбили губу во время подготовки к шоу «Хранители времени». Девушка даже не помнит, кто именно это сделал.

Знаменитость активно ведет соцсети и делится историями о своей жизни. Так, она много работает и презентует свое шоу «Хранители времени». Оказалось, что во время подготовки со спортсменкой произошла неприятная ситуация.

«Мне вчера по губе так зарядили… Я не помню… Там были Дима и Тимур — не помню, кто из них мне зарядил в губы. Короче, разбила губу. Радостно поехала домой», — поделилась девушка.

Фигуристка рассказала, что впервые шоу с ее участием покажут в Казани 29 августа.

Напомним, что Алина развивается в разных направлениях. Так, в начале июня она заявила о том, что хочет попробовать себя в роли тренера. А 19 июня девушка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Напомним, что Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. О приостановке карьеры она объявила в 2019 году, но не говорила о том, что уходит навсегда.

Ранее мы писали о том, что комментатор Дмитрий Губерниев высмеял Загитову за отказ выйти с ним на сцену.