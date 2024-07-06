«К сожалению, Алина слабенькая»: Дмитрий Губерниев высмеял Загитову за отказ выйти с ним на сцену

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Злину Загитову за отказ выйти с ним на одну сцену на Дне Московского спорта в «Лужниках».

«Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Надо прибавлять и держать удар», — сказал Губерниев в комментарии Sport24.

Он напомнил, что задавал неприятные вопросы не только Загитовой, но также ее коллегам Александре Трусовой и Евгении Медведевой, однако они смогли достойно держаться.

Комментатор также с иронией отметил, что некрасиво корни волос Николая Баскова обсуждать и переходить на личности.

«А, наоборот, в очной беседе… Ну на нет, и суда нет», —заключил Губерниев.

Ранее Алина Загитова после выступления с певицей Люсей Чеботиной на премии МУЗ-ТВ пожаловалась на обидную шутку ведущего Николая Баскова. Комментируя номер, исполнитель хита «Шарманка» заявил: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку». Эти слова оскорбили 22-летнюю Алину, поэтому она решила ответить заочно и рекомендовала «натуральному блондину» покрасить корни волос.