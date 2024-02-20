«Я не получала столько восторженных отзывов»: Юлия Снигирь объяснила успех фильма «Мастер и Маргарита»
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Актриса Юлия Снигирь, исполнившая главную роль в новом фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, в интервью РИА Новости высказалась об успехе новой экранизации романа Михаила Булгакова.
Артистка отметила, что успех романа «Мастер и Маргарита» спровоцировал интерес к фильму.
«„Мастер и Маргарита“ признана самой читаемой книгой в нашей стране. Конечно, это спровоцировало интерес к фильму», — заявила Юлия Снигирь.
Однако, по мнению актрисы, популярности книги недостаточно для больших сборов в прокате. Юлия Снигирь отметила, что важным фактором в данном случае стал эффект «сарафанного радио», когда люди рассказывали друг другу о фильме.
«Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый „сарафан“, и именно это сработало», — подчеркнула артистка.
Кроме того, Юлия Снигирь призналась, что получила очень много поддержки со стороны зрителей.
«Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей. Меня отмечали в публикациях в соцсетях каждую секунду, не успевала просматривать», — поделилась актриса.
Напомним, 12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные третий раз подряд. Согласно данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что телеведущая Лера Кудрявцева высоко оценила новую экранизацию «Мастера и Маргариты».