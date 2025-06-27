«Я не подвел»: адвокат ослепшей Инны Бороды прокомментировал приговор хирургу Лонской

Суд признал виновной пластического хирурга Екатерину Лонскую в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Инне Бороде – жене президента Федерации еврейских общин. Ей назначили наказание в виде 11 месяцев лишения свободы и запрета заниматься профессиональной деятельностью 2,5 года. Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы Бороды, назвал решение правильным.

Суд установил, что хирург, выполнявшая операцию Бороде в октябре 2023 года по удалению нависшей кожи на веках, «допустила дефекты лечения и диагностики». В результате развился патологический процесс, который привел к утрате зрения и общей трудоспособности. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью, сообщила прокуратура Москвы.

«Суд приговорил Лонскую к 11 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет StarHit, суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей: Лонская должна выплатить Бороде 500 тыс. рублей, хотя в качестве компенсации морального ущерба требовали 27 млн.

Адвокат Добровинский сообщил, что сумму попробуют повысить – защита собирает документы и будет заявлять повторно. Квартира Лонской остается под арестом как залог выплаты гражданского иска.

«Сегодня закончился суд. Подсудимая Лонская вину не признала, но суд вынес, на мой взгляд, абсолютно правильное решение: 11 месяцев в колонии-поселении, запрет на профессиональную деятельность на 2,5 года», - сказал Добровинский.

Он отдельно поблагодарил Инну Бороду и ее супруга за доверие.

«Александр Алексеевич Борода и Инна Борода, его жена, мне доверились. И сегодня я их не подвел», — подытожил защитник.

Ранее Борода опровергла, будто после операции у Лонской была всем довольна и заказала персоналу клиники цветы. Инна назвала соответствующую информацию «бредом».