«Я не планировала задерживаться»: почему Ирина Нельсон за 24 года не ушла из группы Reflex

Певица Ирина Нельсон рассказала, почему за 24 года так и не ушла из группы Reflex, хотя изначально не предполагала, что задержится так надолго. Она дала интервью порталу Леди Mail.ru.

Исполнительница хита «Нон-стоп» до сих пор выступает на сцене и выглядит превосходно. Был момент, когда она на пять лет уходила из коллектива, но после вернулась и продолжила гастролировать.

«Честно говоря, я не планировала задерживаться в группе больше чем на четыре года. Но я была очень наивна: аудитория настолько влюбилась в нас, в наш голос, песни, что мне не удалось полностью освободиться», – поделилась артистка.

Нельсон думала о сольном творчестве и даже записала альбом с песнями на английском языке, но не смогла добиться такой популярности, как во времена участия в Reflex. Но звезда не грустит и говорит, что готова радовать публику. Она считает, что люди приходят на концерты не только за тем, чтобы послушать хиты, но и зарядиться той самой энергией.

«И сейчас такое время, что возникает необходимость в чистоте, – уж слишком много грязи вокруг», – добавила певица.

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