«Я не ожидала, была растеряна»: дочь Анастасии Заворотнюк сделала признание о своей беременности

Вернувшаяся в Россию дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сделала неожиданное признание о своей беременности. В личном блоге Анна Заворотнюк рассказала, что растерялась, узнав об «интересном» положении.

В декабре 2024 года дочь Анастасии Заворотнюк, которой не стало в мае 2024 года, сообщила, что ждет первенца. 29-летняя Анна Заворотнюк призналась, что испытала неоднозначные чувства, узнав о беременности.

«В самом начале, когда мы только узнали эту новость, хоть это и было в планах, я не ожидала, что все произойдет так быстро, и была растерянной. Мне казалось, что я недостаточно ответственна, у меня нет опыта, я не прочла еще ни одной книги по воспитанию и не прослушала ни одной лекции по уходу, я не справлюсь. Это состояние периодически менялось на эйфорию от ожидания малыша, но тем не менее тревожило меня», — поделилась модель.

Однако, по словам Анны Заворотнюк, со временем она стала «спокойнее относиться к новой роли» и научилась бороться со страхами. Дочь актрисы отметила, что ей «в любом случае» не удалось бы полностью подготовиться к статусу мамы и избежать волнения.

«Я пришла к тому, что быть на сто процентов к этому готовой и совершенно не переживать у меня бы в любом случае не получилось. Так как никто и никогда полностью не готов к роли родителей, все мы несовершенны и в любом случае какие-то ошибки допускать мы будем. Главное, чтобы эти ошибки были поправимы», — заявила Анна Заворотнюк.

Напомним, модель рассекретила свою беременность в декабре 2024 года, опубликовав в соцсети кадры с заметно округлившимся животом. С 2022 года Анна Заворотнюк живет в ОАЭ, где работает ее муж. Недавно дочь артистки прилетела в Россию вместе с супругом, чтобы встретить Новый год с близкими и отметить свой день рождения.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

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