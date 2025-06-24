Кружевное платье невесты и концерт Преснякова: появились первые кадры с масштабной свадьбы Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков отпраздновали бракосочетание масштабной свадьбой. Несмотря на то, что гостям было запрещено снимать праздник, некоторые все же опубликовали несколько кадров в Сети.

К свадьбе Бородина готовилась несколько месяцев. В личном блоге она жаловалась на неинтересные тренды, а также стоимость подрядчиков. Впрочем, несмотря на ценники, телеведущая не экономила. Только площадка «Вилла Миккетти» в Подмосковье для торжества обошлась ей примерно в 3 млн рублей.

Для гостей у Ксении было особое условие. Она сразу говорила о том, что не ждет на свадьбе людей, которые не будут соблюдать дресс-код. В итоге, судя по кадрам, все все-таки учли пожелания невесты и оделись в белые костюмы и смокинги. Сама же Бородина была в кружевном пышном платье, которое после основной церемонии сменила облегающим нарядом.