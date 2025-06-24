НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 июня 2025, 09:25
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Кружевное платье невесты и концерт Преснякова: появились первые кадры с масштабной свадьбы Ксении Бородиной

В Сети появились первые кадры со свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.
Кружевное платье невесты и концерт Преснякова: появились первые кадры с масштабной свадьбы Ксении Бородиной

© Starface.ru

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков отпраздновали бракосочетание масштабной свадьбой. Несмотря на то, что гостям было запрещено снимать праздник, некоторые все же опубликовали несколько кадров в Сети.

К свадьбе Бородина готовилась несколько месяцев. В личном блоге она жаловалась на неинтересные тренды, а также стоимость подрядчиков. Впрочем, несмотря на ценники, телеведущая не экономила. Только площадка «Вилла Миккетти» в Подмосковье для торжества обошлась ей примерно в 3 млн рублей.

Для гостей у Ксении было особое условие. Она сразу говорила о том, что не ждет на свадьбе людей, которые не будут соблюдать дресс-код. В итоге, судя по кадрам, все все-таки учли пожелания невесты и оделись в белые костюмы и смокинги. Сама же Бородина была в кружевном пышном платье, которое после основной церемонии сменила облегающим нарядом.

Кружевное платье невесты и концерт Преснякова: появились первые кадры с масштабной свадьбы Ксении Бородиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гости вечера поделились в Сети кадрами, как молодожены обменивались клятвами, которые заранее записали. Также друзья пары запечатлели первый танец виновников торжества под живое исполнение Владимира Преснякова. Отметим, что на празднике выступила и певица Севиль.

Ранее Ксения Бородина поделилась видео с конкурса на девичнике.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ксения Бородина
свадьба
Владимир Пресняков
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