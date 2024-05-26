«Я не отпустил»: ЮрКисс публично обратился к бывшей возлюбленной Люсе Чеботиной

ЮрКисс записал обращение к Люсе Чеботиной в новом треке. После расставания Чеботина посвятила песню молодому человеку, и бывший возлюбленный решил ответить ей тем же.

Долгое время пара не афишировала свое расставание, однако все чаще музыканты выпускали композиции о тяжелом разрыве. На прошлой неделе ЮрКисс впервые публично высказался об их отношениях и подчеркнул, что практически не общается с Чеботиной.

Спустя несколько дней Люся Чеботина подтвердила расставание с ЮрКиссом, выложив в соцсетях снимок с новым поклонником. К тому же 31 мая девушка выпустит трек, в котором упоминает экс-бойфренда.

«Я поднимаю тост за своего бывшего», – говорится в одной из опубликованных Чеботиной строк.

В ответ на это ЮрКисс захотел написать песню о Люсе. В микроблоге он выложил отрывок из нового клипа, на кадрах которого позирует блондинка, напоминающая саму Чеботину.

«Я не просил трогать руками мой мир, я не держал и не отпустил», – поет ЮрКисс.

В свою очередь, фанаты музыканта поддержали его в комментариях.

«Не переживай, Юра. Все будет хорошо. Наслаждайся молодостью, девушек много, а юность одна», – отмечают подписчики.

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