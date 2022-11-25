«Я не отдам ребенка!»: Сергей Жуков лишился дочери из-за жены

46-летний Сергей Жуков по истине примерный семьянин. Он является многодетным отцом и очень чутко относится ко всем своим детям. Супруга Регина Бурд подарила ему двоих сыновей и дочь. Но на самом деле у Сергея есть еще один старший ребенок от первого брака с Еленой Добындо. И хоть прошло уже много лет с их развода, Жуков все еще с болью в сердце вспоминает, как из-за бывшей жены лишился дочери.

С Еленой солист группы «Руки Вверх!» прожил в браке пять лет. У них родилась дочь Александра, однако ребенок не смог повлиять на стремительно разрушающиеся отношения супругов из-за популярности Жукова. В то время Сергей был на пике известности, у него было очень много фанаток, из-за которых Добындо чувствовала себя некомфортно. Она признавалась, что не могла справиться с ревностью. Жуков совершенно не уделял внимание ни ей, ни Александре, и тогда Елена приняла решение подать на развод.

Позже экс-супруга певца захотела переехать вместе с дочерью в США, и это оказалось сюрпризом для Сергея. По его словам, он понятия не имел, что у Елены зреет в голове план, как лишить его Саши. Жуков не хотел терять ребенка, поэтому устроил бывшей жене скандал. Он заявил, что не отпустит с ней свою дочь. «Нет, я не отдам ребенка!» - кричал тогда Сергей.

Артист признался, ему было очень тяжело осознавать, что он может потерять связь со своим ребенком. Но в то время у него было очень много гастролей в Америке, поэтому ему удавалось видеть Сашу несколько раз в год.

Сейчас Александра уже стала взрослой, но все равно продолжает поддерживать общение с отцом. Сергей Жуков рассказал, что, несмотря на то, что у него уже другая семья, у него очень теплые и близкие отношения с дочерью от первого брака.