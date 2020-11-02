Сергей Жуков показал теплое фото со всей своей семьей: «Когда все похожи на маму»
Фото: www.instagram.com/sezhukov/?hl=ru
Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал уютную и теплую фотографию со своим семейством. Таким образом он анонсировал свой новый семейный проект.
«Давно я вам не рассказывал про наш семейный проект "Сказки от Жуковых". Это добрые сказки, которые мы записываем всей семьей — Регина, я, Ника, Энджел и даже маленький Мирошка..», — пишет Жуков и комментирует ситуацию с коронавирусом в стране, — «Я верю, что все эти ограничения ненадолго🙏, и скоро настанет день, когда я снова выйду на сцену и скажу «Привет! Как же давно мы не виделись!»»
На фотографии можно увидеть супругу Сергея Регину Бурд, бывшую участницу группы «Сливки», и подросших детей пары.
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Давно я вам не рассказывал про наш семейный проект «Сказки от Жуковых». Это добрые сказки, которые мы записываем всей семьей - Регина, я, Ника, Энджел и даже маленький Мирошка..☺️ А недавно мы подготовили новую порцию сказок со звездными гостями - мой друг Игорь Акинфеев @igor_igor_akinfeev принял участие в записи «Мухи-Цокотухи», Марина Федункив @marina_phedunkiv - в «Морозко», Оскар Кучера @oskarkuchera озвучил Бармалея, «Кашу из топора» - олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар @fire_bird и Максим Траньков @xam_trankov. И многие другие замечательные актеры и спортсмены поучаствовали в наших «Сказках от Жуковых». Ссылка на сообщество в ВК - в сториз, переходите и подписывайтесь!🤗 Я знаю, что не только наша семья придумывала новые проекты на карантине. Мы все - музыканты, актеры - очень скучаем без регулярных встреч с нашими зрителями. Многие театры перевели свои спектакли в онлайн-формат, множество музыкантов (и "Руки Вверх" в их числе) приняли участие в фестивале VK Live, который проходил онлайн. Было много интересных и необычных проектов за этот год. Недаром, даже президент отметил и поблагодарил деятелей Культуры за Новые форматы в период пандемии. Нам, музыкантам, очень непросто без регулярных концертов и встреч с нашей публикой. Но мы не забываем про вас, придумываем Новые проекты, записываем Новые песни - на следующей неделе выйдет наш свежий клип на песню «Москва не верит слезам». Ждёте его?😉 Я верю, что все эти ограничения ненадолго🙏, и скоро настанет день, когда я снова выйду на сцену и скажу «Привет! Как же давно мы не виделись!»
Добрая фотография покорила сердца подписчиков музыканта.
«Как же ждем концертов!!! И долгожданной теплой встречи, чтобы всей толпой голосить такие знакомые песни и услышать новые», «Сергей, у супруги всегда такие стильные, но при этом скромные наряды. Ничего обтягивающего или короткого», «Красивая семья. Все похожи друг на друга», «Сергей, конечно вся эта пандемия скоро закончится и мы будем снова отрываться на твоих концертах, тем более год будет юбилейный, 25 лет группе!».
Сергей и Регина в браке уже почти 13 лет, они поженились в 2007 году. У пары есть трое общих детей: 11-летняя Ника, 10-летний Энджел и шестилетний Мирон.
Фото и видео: Instagram Сергея Жукова
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