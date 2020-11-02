Сергей Жуков показал теплое фото со всей своей семьей: «Когда все похожи на маму»

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал уютную и теплую фотографию со своим семейством. Таким образом он анонсировал свой новый семейный проект.

«Давно я вам не рассказывал про наш семейный проект "Сказки от Жуковых". Это добрые сказки, которые мы записываем всей семьей — Регина, я, Ника, Энджел и даже маленький Мирошка..», — пишет Жуков и комментирует ситуацию с коронавирусом в стране, — «Я верю, что все эти ограничения ненадолго🙏, и скоро настанет день, когда я снова выйду на сцену и скажу «Привет! Как же давно мы не виделись!»»

На фотографии можно увидеть супругу Сергея Регину Бурд, бывшую участницу группы «Сливки», и подросших детей пары.