«Никаких творческих планов»: уехавшую в Эстонию актрису Юлию Ауг заметили в Москве

Уехавшая в 2022 году в Эстонию актриса Юлия Ауг недавно была замечена в Москве. Она не стала отрицать, что вернулась, но подчеркнула, что в Россию ее привели исключительно личные дела.

«Я здесь исключительно по личным делам. Мы сегодня не можем сказать, что наступило удачное время для возвращения в Россию. Никаких творческих планов здесь у меня нет и, думаю, больше никогда не будет», – заявила Ауг в беседе с Абзацем.

Актриса также заверила, что ее не будет на премьере фильма «Огниво и волшебная скважина», ради съемок в котором она несколько раз тайно приезжала в Москву. Режиссер Анджей Петрас скрыл ее фамилию из титров. Премьера назначена на 2025 год.

Напомним, в 2022 году Юлия Ауг уехала в Эстонию, неоднократно публично высказывалась против России и призывала поддерживать Украину. После этого в Москве отменили все постановки с ее участием.

Ранее звезда «Приключений Электроника» Владимир Торсуев призвал признать Ауг иноагентом, а фильм с ее участием снять с ротации или же заменить ее персонажа дипфейком.