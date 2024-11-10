«Я не осел»: Дима Билан ответил на слухи об отказе благодарить водителя, спасшего его во время бури

Дима Билан отреагировал на обвинения в том, что он якобы бездействовал во время снежной бури.

На днях артист пережил сильную непогоду у подножья Эльбруса. Об этом он рассказал в своем личном блоге, опубликовав видео, на котором была запечатлен момент страшной бури. Из-за плохой погоды автомобиль, в котором находился Дима вместе со своими сталкерами, застрял в сугробе.

Однако артист не остался без помощи: местный житель помог отбуксировать машину Билана. Сам певец об этой ситуации публично не распространялся, по этой причине всех подробностей никто не знал. Но жена водителя вышла на связь с журналистами и пожаловалась на исполнителя хита «Невозможное возможно». Женщина заявила, что Билан не только не поблагодарил своего спасителя, но и даже попытался сделал вид, что это не он.

Дима узнал об обвинениях на творческом вечере Игоря Крутого во время общения со СМИ. Тогда артист заявил, что данные заявления являются несправедливыми и ложными. По словам Димы, он вышел из машины и вместе со всеми толкал ее, чтобы преодолеть сугроб и спастись. Билан не понимает, зачем женщине врать, ведь есть все доказательства и даже свидетели, которые могут доказать, как было на самом деле. Подробности приводит Telegram-канал «Блокнот Старс».

«Несправедливость какая... Это абсолютно не так, абсолютное вранье... Я же не могу ходить и говорить: "А я Дима Билан!". Был буран, я вышел на улицу, толкал. У меня свидетелей огромное количество, есть и сталкеры, которые были со мной... Зачем я буду это комментировать, доказывать, что я не осел, зачем?» — возмутился исполнитель.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан отказался записывать совместную песню с Леди Гагой.