«Я не опасен»: тяжелобольного Иосифа Пригожина заметили на борту самолета

Несколько дней назад продюсер Иосиф Пригожин был госпитализирован с диагнозами «грипп типа А и пневмония». А уже в пятницу, 15 декабря его заметили на борту самолета, который летел в Минск. Об том сообщает mk.ru.

Пригожин рассказал, что он направляется в Белоруссию и собирается принять участие в съемках музыкального шоу «X Factor» в качестве наставника. Несмотря на то, что бизнесмен находился в самолете в защитной маске, он утверждает, что прошел лечение и не представляет опасности.

«Все лечение проведено, я не опасен. Прошло почти пять дней после заболевания, меня выписали, и только после этого я принял решение лететь на съемки», – поделился звезда.

Знаменитость доволен тем, что стал наставником в музыкальном шоу и отметил профессиональный подход на съемочной площадке. Пригожин подчеркнул, что работа с командой приносит ему удовольствие. В то же время он заявил, что не заменял музыкального критика Сергея Соседова после скандалов с Ольгой Бузовой.

Иосиф признался, что никого не заменял. По его словам, нет смысла обсуждать эту тему.

«Он в «Суперстар» сидит, у него все хорошо», – добавил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл процент поражения легких и рассказал, где мог заразиться.