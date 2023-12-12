Иосиф Пригожин раскрыл процент поражения легких и рассказал, где мог заразиться

Продюсер Иосиф Пригожин, госпитализированный в тяжелом состоянии, раскрыл процент поражения легких. Напомним, у него выявили грипп типа А и пневмонию.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

«Процент поражения лёгких небольшой - 10 процентов, так что меня на днях уже отпустят домой», - рассказал продюсер.

По его словам, врачи в первый же день обнаружили пневмонию. Ему ставят капельницы, делают уколы и дают антибиотики. Пригожин признался: ему сейчас лучше. Он похвалил российских врачей и выразил им благодарность.

Продюсер заболел после поездки в Минск.

«Я, наверное, подхватил вирус на съёмках шоу X Factor в Минске», - предположил он.

Продюсер рассказал, что со всеми обнимался и целовался на площадке. По возвращении со съемок он резко почувствовал себя плохо.

«Я был дома один, воды даже некому было подать, я был овощем - пришлось вызвать скорую помощь», - вспомнил Пригожин.

Его супруга Валерия находилась на гастролях, поэтому певица не заразилась. Пригожин жалеет, что не соблюдал дистанцию и не носил маску. «Был дурак: расслабился», - ругает он себя.

Ранее он сообщал, что при болезни температура поднялась до 40. Другие артисты – человек 40 – заболели так же, как и он.