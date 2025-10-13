«Я не одна это заметила»: вдова Круга рассказала о мистике на могиле певца

Вдова Михаила Круга рассказала о мистике на могиле певца. Ирина Круг регулярно бывает на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери, где похоронен шансонье. Она поделилась необычной историей в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала.

Недавно Ирина вместе с сыновьями певца – Дмитрием и Александром побывала на могиле артиста. Она рассказала, что с фотографией музыканта на надгробии происходит нечто необычное. По ее словам, портрет покойного супруга никогда не остается одинаковым.

«Приезжаешь сюда, смотришь на фотографию – и у Миши всегда разное настроение, это правда! Либо он радостный… я не одна это заметила. Вот сейчас — удивление», – заявила вдова.

Она добавила, что это происходило неоднократно.

Напомним, что Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) был застрелен бандитами в своем доме в поселке Мамулино под Тверью в июне 2002 года. Младший сын шансонье не помнит своего отца. Но Александр пошел по его стопам и добился первых успехов.

Старший сын музыканта от первого брака, Дмитрий Воробьев, избрал иной путь — он служит в органах внутренних дел и уже имеет звание майора. Наследник продолжает жить в доме шансонье.

Ранее мы писали о том, что младший сын Круга не хотел быть артистом.