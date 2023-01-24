«Я не одна»: Агата Муцениеце раскрыла подробности личной жизни и второй свадьбы

Агата Муцениеце с 2020 года официально свободная девушка. После скандального развода с Павлом Прилучным актриса перестала афишировать свои романтические интересы, и у поклонников сложилось впечатление, что звезда «Закрытой школы» уже два года совсем одна. Однако Агата решила развеять все слухи и откровенно признаться во всем своим фанатам.

Сейчас Муцениеце вместе с детьми находится в отпуске, но, несмотря на это, она старается не пропадать из социальных сетей и общаться с подписчиками. Сегодня она устроила сессию «вопрос-ответ» и честно рассказала о ситуации в личной жизни. По словам актрисы, все ошибочно полагают, что она сейчас одинока. На самом деле это не так, ведь рядом с ней есть любимые дети и друзья, а для Агаты это самое главное.

«У меня никогда в жизни не было цели быть с мужиком. Это странно. Девочки, надо быть собой, любить себя. Столько в мире интересного помимо мужиков. Если я встречу свою любовь, я буду счастлива. Но я совсем не переживаю по этому поводу, что я без отношений. У меня есть дети. Я не одна. Есть замечательные подруги, мама, сестра, родственники. Я счастлива», - поделилась Муцениеце.

Также один из вопросов касался того, хочет ли Агата во второй раз выйти замуж и устроить свадьбу. По словам актрисы, глупо ставить цель заключение брака. У нее есть более масштабные планы на жизнь. Муцениеце подчеркнула, что хочет найти любовь, однако это не приравнивается к замужеству.

«Насчет замуж… Как пойдет. Вообще я не хочу. Но я не зарекаюсь. Я никогда и не хотела, если честно, но вышла в итоге», - рассказала актриса, вспоминая брак с Павлом Прилучным.

Отметим, что ранее появлялись новости, что Агата Муцениеце начала новые отношения с абьюзером, похожим на ее бывшего супруга. Однако, судя по всему, информация оказалась фейковой. Либо артистка пока тщательно скрывает молодого человека и ничего не рассказывает о нем своей аудитории.

Ранее нумеролог специально для passion.ru рассказала о трех ошибках Агаты, которые не позволяют ей отыскать любовь.