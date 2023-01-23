Агате Муцениеце нужно исправить всего три ошибки прошлого, чтобы снова стать любимой
«Могла причинять вред другим»: Агата Муцениеце обижала людей и теперь страдает от одиночества.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Громкий развод актеров театра и кино Агаты Муцениеце и Павла Прилучного никого не оставил равнодушным. Почему такой, казалось бы, крепкий брак распался, рассказала passion.ru нумеролог Ирина Лидерман.
Дата рождения Агаты — 01.03.1989. Расписав код, специалист обращает внимание на два очень редких знака — 314 — знак миротворца и гармонизатора и 303 — знак интуиции, который говорит, что актриса обязательно должна нести в мир новую информацию, причем в любом виде — кинематограф и YouTube для реализации этой задачи тоже подходят.
У Агаты нет двоек. Это означает, что у нее низкий уровень энергии и слабая связь с мамой. Возможен сбой в родовой линии, особенно опасно, если это проклятье или порча, которые были созданы на прабабушек в роду. Часто так делали с целью увести перспективного чужого мужа, и невозможность создать семью идет оттуда. Агата в этом случае фактически не может ничего сделать.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
Бывший муж Агаты — Павел Прилучный — родился 05.11.1987. В длинном коде у Павла есть несколько очень редких цифр — 325 — это знак человека, который занимается реабилитацией душ, может быть отличным целителем и коучем. А его дата рождения — 5 – говорит о том, что он обязательно должен прокачивать коммуникации и реализовываться в этом.
«Агата как единица — проявленный лидер, который может вести за собой других. Она могла получать поддержку Павла и быть рядом с ним настоящей ласковой кошкой. Зато Павел — человек более опытный, чем Агата, ведь у него сейчас 13-ое воплощение, а у Агаты только 11-ое», - поясняет Ирина Лидерман.
Цифра 7 показывает уровень мудрости и поддержку высших сил. У Агаты она отсутствует, поэтому ей нужно буквально заслужить удачу у вселенной, трудиться упорнее, чем Павлу. У него есть одна семерка в матрице — его немного ведут, и у него узкий путь предназначения.
Что же о семье? У Агаты всего одна цифра в строке семьянина — это означает, что воля случая — выйдет она замуж или нет. Павел подходит для брака в целом, не только с Агатой. У него шесть цифр, и он может нести на себе большее количество обязанностей и быть достаточно легким на подъем в отличие от Агаты, у которой в строке стабильность целых шесть цифр.
Если смотреть на темперамент партнеров, то здесь он совпадает — у каждого из них по четыре цифры в диагонали 3-5-7 — это говорит о сильном темпераменте и о том, что близость им была необходима постоянно. Возможно, из-за гастролей и съемок ее поддерживать было тяжело, утверждает нумеролог.
Сейчас Агате обязательно нужно сделать коррекцию чисел 14 и 19, так как в прошлых воплощениях она могла причинять вред другим. Не выполнять обещания и ограничивать других людей. И сейчас ей очень важно избегать скандалов и зависимостей, работать над коммуникациями и тогда все остальное, в том числе отношения, будет в лучшем виде!
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям