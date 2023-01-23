Агате Муцениеце нужно исправить всего три ошибки прошлого, чтобы снова стать любимой

Бывший муж Агаты — Павел Прилучный — родился 05.11.1987. В длинном коде у Павла есть несколько очень редких цифр — 325 — это знак человека, который занимается реабилитацией душ, может быть отличным целителем и коучем. А его дата рождения — 5 – говорит о том, что он обязательно должен прокачивать коммуникации и реализовываться в этом.

«Агата как единица — проявленный лидер, который может вести за собой других. Она могла получать поддержку Павла и быть рядом с ним настоящей ласковой кошкой. Зато Павел — человек более опытный, чем Агата, ведь у него сейчас 13-ое воплощение, а у Агаты только 11-ое», - поясняет Ирина Лидерман.

Цифра 7 показывает уровень мудрости и поддержку высших сил. У Агаты она отсутствует, поэтому ей нужно буквально заслужить удачу у вселенной, трудиться упорнее, чем Павлу. У него есть одна семерка в матрице — его немного ведут, и у него узкий путь предназначения.

Что же о семье? У Агаты всего одна цифра в строке семьянина — это означает, что воля случая — выйдет она замуж или нет. Павел подходит для брака в целом, не только с Агатой. У него шесть цифр, и он может нести на себе большее количество обязанностей и быть достаточно легким на подъем в отличие от Агаты, у которой в строке стабильность целых шесть цифр.

Если смотреть на темперамент партнеров, то здесь он совпадает — у каждого из них по четыре цифры в диагонали 3-5-7 — это говорит о сильном темпераменте и о том, что близость им была необходима постоянно. Возможно, из-за гастролей и съемок ее поддерживать было тяжело, утверждает нумеролог.