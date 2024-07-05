«Я не новая интрижка Григория и не запасной вариант»: 18-летняя Аврора Киба впервые высказалась о романе с Лепсом

18-летняя Аврора Киба впервые высказалась о романе с певцом Григорием Лепсом. Она отказалась считать себя «новой интрижкой» музыканта и заявила о «прекрасной» самооценке.

Киба призналась: ее неоднократно приглашали на интервью, чтобы обсудить роман с Лепсом. Девушка решила «первый и последний раз» высказаться об отношениях с певцом в своем Telegram-канале.

Она заявила, что с рождения живет в «парниковых» условиях и в чужих деньгах не нуждается. Кибу не задевают комментарии, в которых пишут, что Лепс – «самый лучший дед».

«Друзья, огорчу вас - у меня прекрасная самооценка. Я не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант», - высказалась Киба.

Она отметила, что певец никому из пишущих не делал предложение – только ей.

«А это уж что-то да значит - задумайтесь друзья», - пришла к выводу девушка.

Она рассказала, что одной из целей в жизни для нее является создание «крепкой, дружной» семьи, которая будет жить «и в горе и в радости».

Ранее Киба рассказала, что делала пластическую операцию в 17 лет. В частности, она прибегала к ринопластике и убирала горбинку.