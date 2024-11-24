«Я не научилась подхалтуривать»: уехавшая из России Лайма Вайкуле пожаловалась на проблемы с заработком

Певица Лайма Вайкуле уехала из России в 2022 году и обосновалась в доме в Юрмале. В новом интервью артистка рассказала о своем заработке за границей и призналась, что так и не научилась «подхалтуривать». Однако знаменитость нашла решение: она стала «полиглотом» и анонсировала свою новую программу на четырех языках. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам певицы, из-за проблем с заработком в Латвии ей пришлось изучать новые языки. Теперь Лайма Вайкуле планирует выступать с репертуаром для жителей разных стран.

«Я сейчас стала полиглотом, я теперь пою на литовском, украинском, русском, латышском. В общем, теперь у меня будет программа на четырех языках. Как-то я не научилась подхалтуривать, жалко, конечно. А время такое тяжелое, вроде пора», — заявила артистка.

Лайма Вайкуле призналась, что ее «ничего не расслабляет» и она часто переживает по разным поводам. Певица назвала себя «переживайкуле» и в шутку добавила, что иногда может справиться с эмоциями, выпив «тридцать граммов виски».

«Я всегда играюсь и хочу быть отрицательной. Не очень получается, но я стараюсь. <…> Хотя это прекрасно — выпить тридцать граммов виски, это даже полезно, но это вообще не обо мне. Что меня расслабляет? Да ничего. Мне надо пережить. Я такая переживайкуле», — отметила Лайма Вайкуле.

Напомним, в 2022 году стало известно, что знаменитость переехала из России в Латвию. По слухам, Лайма Вайкуле осталась без заработков и занялась организацией своих концертов в европейских странах. Известно, что недавно из-за низкого спроса ее шоу на Тенерифе, которое должно было состояться 11 октября, перенесли на декабрь.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар уехавшей из РФ Лаймы Вайкуле.