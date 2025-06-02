«Я не на последнем издыхании»: жена Антона Макарского вступилась за актера после обвинений в абьюзе

Жена актера Антона Макарского встала на защиту мужа после скандальных интервью, из-за которых его назвали абьюзером. Виктория Макарская вышла на связь в личном блоге и заявила, что ее «никто не бьет», и опровергла слухи о разводе.

«Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает, ни Антон, ни завистники, ни бандиты, никто вообще меня не бьет, у меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, как утверждают авторы новостей. Я не лежу в психушке, мы не разводимся. Антон не находится под следствием и не спился», — заявила супруга Антона Макарского.

Виктория Макарская заверила, что в их отношениях с мужем царит гармония: «Мы бодры, веселы, плодотворно трудимся и даже умудряемся полезно отдыхать с друзьями». Певица призвала не распространять ложную информацию, назвав ее «извращенной фантазией» недоброжелателей.

«Мы не можем комментировать чьи-то извращенные фантазии и тратить на них свое драгоценное время», — отметила Виктория Макарская.

Напомним, недавно артист попал в скандал следом за певцом Алексеем Чумаковым, которому присвоили звание «главного абьюзера страны». В Сети появились кадры из интервью Антона Макарского с жесткими высказываниями в адрес жены, после которых его назвали абьюзером и тираном. Выяснилось, что звезда сериала «Дыши со мной» не только во всем контролирует жену, но и устраивает скандалы на ровном месте, попутно круша мебель квартире.

Ранее жена Антона Макарского заговорила о трудностях семейной жизни с актером: «Ни боль унять не можешь, ни от обид избавиться…»