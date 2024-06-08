«Боль унять не можешь»: певица Виктория Макарская рассказала о трудностях семейной жизни

Певица Виктория Макарская уже 21 год как счастлива в браке с актером Антоном Макарским. Пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. По словам Виктории, со всеми трудностями им помогает справляться вера в Бога. Об этом сообщает Kp.ru.

Как оказалось, супружеская пара не смогла избежать семейного кризиса. Исполнительница хита «Обними» призналась, что в их отношениях не раз наступали периоды, когда они находились на грани расставания. Виктория отмечает, что чаще всего их ссоры происходили из-за вспыльчивого характера Антона.

В один из таких моментов артисты решили пойти в храм в надежде, что вера в Бога сплотит их.

«Когда мы венчались, батюшка строго предупредил нас о серьезных испытаниях в семейной жизни. Пройти эти испытания порой не просто трудно, но даже иногда кажется совершенно невозможным...» – вспоминает Виктория Макарская.

51-летняя певица добавила, что в тот момент она осознала, насколько все становится бессмысленным без веры.

«И тогда ты понимаешь, что без Бога ты ноль, ни боль унять не можешь, ни от обид избавиться...» – поделилась она.

С тех пор пара живет по законам божьим. Напомним, Макарские поженились в 2003 году. Спустя 13 лет жизни в браке у них родилась дочь, которую назвали Марией. А еще через два года Виктория подарила мужу сына Ивана.

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