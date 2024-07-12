«Я не могу взять»: испугавшаяся Лариса Долина отказалась принимать цветы от поклонницы

Певица Лариса Долина отказалась принимать цветы от поклонницы на концерте в Челябинске. Звезда увидела букет и испугалась, а после объяснила свое решение тем, что там были лилии, на которые у нее аллергия. Подробности сообщает Kp.ru.

Знаменитость приехала на «Курчатов фест» и вышла на сцену в эффектном наряде. Она спела для гостей и была в хорошем настроении. В какой-то момент одна из зрительниц подошла и протянула Долиной красивый букет, состоящий из роз и белых лилий. Певица нагнулась за презентом, но в самый последний момент отказалась брать цветы в руки. Она подтолкнула их обратно дарительнице.

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя! У меня аллергия на эти цветы. Я не могу взять», – объяснила свой поступок звезда.

После признания Лариса рассмеялась и предложила передарить цветы своему партнеру по выступлению – пианисту Олегу Аккуратову. Зал поддержал решение артистки и раздался смех. Мужчина отметил, что у него нет аллергии на цветы, и он готов принять букет.

«Олег, здесь букет: розы, лилии!» – расхвалила букет Долина.

После она положила цветы на крышку фортепиано и продолжила выступление. Напомним, что выступление знаменитости состоялось вечером 11 июля. На следующий день, 12 июля ожидаются выступления оперных певцов Ильдара Абдразакова и Елены Стихиной.

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