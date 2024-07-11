Анна Нетребко после развода устроила танцы с сестрой: отреагировал даже Филипп Киркоров

Оперная певица Анна Нетребко, которая в конце июня объявила о разводе, показала, как проводит вечер с сестрой Натальей Эскильдсен. Родственницы устроили танцы дома в Милане.

Нетребко танцевала в черной майке и белых шортах. Сестра подписала видео: «Вот такое настроение. Аня – танцующие дедушкины трусы в танцевальном ударе. Пользуясь случаем, передаем наш физкультпривет всем, кто еще без привета. Потанцуйте с нами».

Певец Филипп Киркорова оставил комментарий под видео – артист не стал ничего писать, а опубликовал смайл в виде сердца.

Другие отмечали: «Гениально. Вам нужно выступать вдвоем, будете собирать стадионы». На это Нетребко ответила: «Вот готовимся, репетируем». Кто-то писал: «Девочки, вы – зажигалки». Певица подтвердила словами «а то».

Некоторые предположили, что Нетребко и ее сестра «хорошо приняли». На это Эскильдсен ответила: «Вообще ничего не приняли. Танцевать можно только после «принятия?»

Ранее мы писали о том, что Нетребко и Эйвазов объявили о разводе после 10 лет брака.