«Я не могу разорваться на части»: Жасмин не поехала на концерт Киркорова

Певица Жасмин не поехала на выступление артиста Филиппа Киркорова и предпочла концерт Стаса Михайлова. Она объяснила, что не могла одновременно быть в двух местах.

Комментарий Жасмин приводит Пятый канал.

«Я не могу разорваться на части, поэтому обещала к нему заехать, просто обнять, поздравить. И после концерта также поздравлю Стаса», - рассказала исполнительница.

Жасмин вспомнила, что прошла с Киркоровым разное: и ссоры, и слезы, и обиды. Сейчас они, по признанию артистки, «родственные души». Киркоров считает Жасмин сестрой, она его – братом.

30 апреля у Киркорова день рождения – певица говорит, что в такие дни певец хочет видеть любимых людей рядом.

«Он всегда очень обижается, если вдруг я отсутствую», — поделилась исполнительница.

Ранее Киркоров проигнорировал вопрос о том, поздравил ли он певицу Аллу Пугачеву с днем рождения. Артист сделал вид, что не слышал.