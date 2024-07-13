«Я не могу, мне не комфортно»: фигуристка Медведева обратилась к экстрасенсам за помощью

Фигуристка Евгения Медведева с недоверием относится к магам и экстрасенсам, однако не преминула воспользоваться их помощью. Девушка хотела узнать, по какому пути идти дальше, но столкнулась с препятствием в виде прикосновений нового для нее мужчины.

Выпуск шоу «Место силы» состоялся на телеканале ТНТ. В его съемках приняла участие Медведева. Она решила узнать, по какому идти пути в жизни. Также девушку интересовал вопрос, как ей накопить на квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Однако когда один из из экстрасенсов дотронулся до фигуристки, то она сильно разволновалась. Ей оказались неприятны касания нового мужчины.

«Я абсолютно не тактильный человек! Я не могу, мне не комфортно! Мало того, что мне некомфортно само прикосновение от нового человека, а от мужчины так вообще!» — рассказала Медведева.

Ранее фигуристка Загитова заявила, что хочет сняться в кино. Она готова сняться в роли, которая будет ей близка.