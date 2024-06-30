Готова сняться в роли, которая будет ей близка: фигуристка Загитова хочет сняться в кино

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова хочет сняться в кино. Российская фигуристка готова рассмотреть все предложения, но снимется лишь в том проекте, который будет ей близок, передает РИА Новости Спорт.

Загитова поделилась планами на ближайшее будущее в рамках фестиваля VK Фест в Санкт-Петербурге. Она заявила, отвечая на вопрос журналиста, что хотела бы попробовать сняться в кино.

Пока что, по словам Алины, ей еще не присылали проект, который бы ей понравился. Она хотела бы сыграть персонажа, близкого по духу.

«Если будет классное предложение, я только "за". Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся», — поделилась олимпийская чемпионка.

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