«Я не могу»: Илья Авербух пошел на жертвы ради Костомарова и потерял в деньгах

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Уже больше месяца Олимпийский чемпион отчаянно борется за свою жизнь с сильнейшим недугом. Поговаривают, фигурист уже потерял конечности, перенес инсульт и испытывает проблемы со зрением. Что в бесконечном потоке информации является правдой, а что нет — трудно понять, поскольку родственники Костомарова по-прежнему хранят молчание. На связь с изданием «СЭ» вышел Илья Авербух и рассказал, как он справляется с трагедией коллеги.

По словам Ильи, 2023 год для всей «семьи фигуристов» начался с тяжелейшего удара. Никто не ожидал, что крепкого Романа может одолеть болезнь, вот почему все близкие и друзья не прекращают молитв за его здоровье. В сложившейся ситуации Илья осознал: он не имеет права проводить свое шоу в Москве 4 марта, поэтому было принято решение о его отмене.

«Я понял, что не могу в таком состоянии делать шоу, невозможно готовиться. Мы прорабатываем программу к 9 мая, сейчас ведем работу над этим, пока не решили до конца», — высказался Авербух.

Также в новом интервью Илья рассказал о состоянии Оксаны Домниной. Фигурист восхищен силой духа возлюбленной Костомарова. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна и история о том, в которой сотрудники СМИ совершили ошибку. Из-за незнания медицинских терминов произошла путаница в проведенных операциях Олимпийского чемпиона. Какие манипуляции на самом деле перенес Роман — смотрите здесь.