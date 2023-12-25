«Я не могу это осуждать»: Лайма Вайкуле вступилась за гостей «голой» вечеринки Ивлеевой

Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала скандальную вечеринку, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. По мнению исполнительницы, в ней нет ничего ужасного, так как каждый волен поступать так, как хочет.

Дресс-код, который был на голой вечеринке, — дело вкуса, передает слова Вайкуле Woman.ru. В современных журналах подобный образ не является чем-то странным. Самой Лайме он не нравится, однако она не стала бы запрещать кому-то экспериментировать. А что касается самой вечеринки, то она была рассчитана на узкий круг людей и проводить ее в не самый простой для страны момент — личный выбор каждого.

«Я не вижу ничего такого. Просто сегодня есть телефоны, потому узнали многие. Я не могу это осуждать. Я бы там не была, но это право тех, кто были», — поделилась видением ситуации артистка.

Ранее телеведущая Ольга Орлова объяснила свое присутствие на «голой» вечеринке. Она заявила, что выводы сделаны, и назвала произошедшее ошибкой.