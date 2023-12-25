Выводы сделаны: телеведущая Ольга Орлова объяснила свое присутствие на «голой» вечеринке

Телеведущая и певица Ольга Орлова, которая побывала на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, призналась, что не ожидала такого хейта в свою сторону и в сторону других участников мероприятия. По словам знаменитости, ей «были сделаны выводы» на основе этой ошибки.

Орлова вышла на связь со своими подписчиками и прокомментировала участие в скандальной вечеринке. Она попыталась объяснить общественности, что изначально планировалось провести на мероприятии. По словам телеведущей, встреча посвящалась неизданным фото для журнала Playboy, который ушел из России. При этом дресс-код было принято сделать фривольным. Каждый сам выбил уровень открытости наряда, передает Boda.su.

«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с ним в сто раз выше, чем с остальных», — отметила Орлова.

Также Ольга заявила, что не ожидала подобного уровня критики со стороны, и призналась, что случившееся на вечеринке — это перебор.

Ранее Яна Поплавская назвала ложью оправдания Филиппа Киркорова за участие в «голой» вечеринке. Она призвала певца перестать врать.