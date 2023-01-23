Врачи оставили Костомарова в коме, чтобы фигурист не начал истерику и бунт

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова оставили в медикаментозной коме, несмотря на отключение от аппарата, насыщающего кровь кислородом. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, зачем.

По его словам, «это нужно для сохранения нервной системы и успешного восстановления всего организма».

Медикаментозную кому стали массово использовать в пандемию, когда при сильном поражении легких человек начинал задыхаться и испытывать панику.

Пурясев сказал, что пациенты более управляемы в спящем состоянии – в противном случае человек не может себя контролировать.

«Начинается истерика, бунт, если нарушается функция дыхания», - объяснил специалист.

Если пациента выведут из комы, может наступить ухудшение. Поэтому в случае с Костомаровым доктора «спасают нервную систему», заключил Пурясев.

Как долго продолжится кома, неизвестно. Это будет зависеть от «крепости организма».

Ранее фигурист Евгений Плющенко рассказал, что делал Костомаров за пару дней до госпитализации.