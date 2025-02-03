«Я не могу без него»: оскандалившейся Анне Седоковой в свадебном платье дали шанс на шоу «Три аккорда»

Анна Седокова снова появилась в эфире федерального канала на ТВ после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица приняла участие в новом выпуске музыкального шоу «Три аккорда» в свадебном платье и получила поддержку со стороны Любови Успенской.

2 февраля состоялась премьера второго выпуска нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. Одна из участниц проекта Анна Седокова, которая недавно попала в скандал после смерти Яниса Тиммы, появилась в эфире в неожиданном образе — певица надела свадебное платье. Артистка исполнила песню Кати Огонек «Я не могу без него», сидя за роялем.

Известно, что съемки шоу проходили задолго до трагедии с экс-супругом Анны Седоковой. Теперь многие считают, что на фоне случившегося номер экс-солистки группы «ВИА Гра» выглядит пророческим.

«Я не могу без него, но молчу, я проклинаю его, но хочу, я ненавижу его, но люблю», — спела Анна Седокова.

Жюри высоко оценило выступление певицы во втором выпуске «Трех аккордов». Так, Любовь Успенская отметила, что Анна Седокова смогла передать настроение песни.

«Красивый номер, красивая исполнительница, песня жалостливая. В куплетах не донесла. Припевы были мощные. Думала поставить короля, но ставлю туза. Даю тебе шанс на будущие твои выступления, чтобы ты смогла удивить нас», — заявила артистка, обращаясь к коллеге.

Когда стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» пришла на проект, на нее обрушилась критика. Сама же Анна Седокова признавалась, что поначалу не хотела участвовать в шоу, поскольку далека от жанра шансона.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что жена предполагаемого любовника Анны Седоковой вышла на связь после слухов о романе мужа с певицей.