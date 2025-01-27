Жена хоккеиста Плотникова вышла на связь после слухов о романе мужа с Анной Седоковой

Жена хоккеиста Сергея Плотникова вышла на связь после появления информации о возможном романе мужа с певицей Анной Седоковой. В личном блоге Мария показала семейную идиллию и тем самым дала понять, что слухи не соответствуют действительности.

После смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы близкие баскетболиста стали обвинять артистку в том, что она якобы довела его до самоубийства. Начали появляться подробности жизни бывших супругов, в том числе детали измен. Некоторые люди утверждают, что Анна была неверна Янису и крутила роман за его спиной со спортсменом. Личность любовника не раскрывается, но ходят слухи, что это был женатый хоккеист Плотников.