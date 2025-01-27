Жена хоккеиста Плотникова вышла на связь после слухов о романе мужа с Анной Седоковой
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Жена хоккеиста Сергея Плотникова вышла на связь после появления информации о возможном романе мужа с певицей Анной Седоковой. В личном блоге Мария показала семейную идиллию и тем самым дала понять, что слухи не соответствуют действительности.
После смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы близкие баскетболиста стали обвинять артистку в том, что она якобы довела его до самоубийства. Начали появляться подробности жизни бывших супругов, в том числе детали измен. Некоторые люди утверждают, что Анна была неверна Янису и крутила роман за его спиной со спортсменом. Личность любовника не раскрывается, но ходят слухи, что это был женатый хоккеист Плотников.
Долгое время супруга Сергея предпочитала не комментировать домыслы. Но один раз все-таки ответила на комментарий пользователя в Сети. Мария отшутилась, заявив, что у них была связь «втроем». А недавно она опубликовала семейные кадры и дала понять – у них все хорошо.
Напомним, что сама Анна Седокова уже долгое время не выходит на связь. После смерти Яниса у нее случился нервный срыв, и она попала в больницу.
Ранее Ксения Мерц заявила, что один из мужей Анны Седоковой заплатил ей $60 тысяч за свидание.