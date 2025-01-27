НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 января 2025, 10:40
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Жена хоккеиста Плотникова вышла на связь после слухов о романе мужа с Анной Седоковой

Жена Плотникова показала семейную идиллию после слухов о романе мужа с Седоковой.
Жена хоккеиста Плотникова вышла на связь после слухов о романе мужа с Анной Седоковой

© Starface.ru

Жена хоккеиста Сергея Плотникова вышла на связь после появления информации о возможном романе мужа с певицей Анной Седоковой. В личном блоге Мария показала семейную идиллию и тем самым дала понять, что слухи не соответствуют действительности.

После смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы близкие баскетболиста стали обвинять артистку в том, что она якобы довела его до самоубийства. Начали появляться подробности жизни бывших супругов, в том числе детали измен. Некоторые люди утверждают, что Анна была неверна Янису и крутила роман за его спиной со спортсменом. Личность любовника не раскрывается, но ходят слухи, что это был женатый хоккеист Плотников.

Сергей Плотников с женой

Сергей Плотников с женой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Долгое время супруга Сергея предпочитала не комментировать домыслы. Но один раз все-таки ответила на комментарий пользователя в Сети. Мария отшутилась, заявив, что у них была связь «втроем». А недавно она опубликовала семейные кадры и дала понять – у них все хорошо.

Напомним, что сама Анна Седокова уже долгое время не выходит на связь. После смерти Яниса у нее случился нервный срыв, и она попала в больницу.

Ранее Ксения Мерц заявила, что один из мужей Анны Седоковой заплатил ей $60 тысяч за свидание.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Анна Седокова
слухи о романе
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