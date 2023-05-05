«Я не могу»: 56-летний Филипп Киркоров изменил свои планы из-за похорон Валентина Юдашкина

В мире отечественной моды произошли большие утраты. Сначала от внутреннего кровотечения скончался Вячеслав Зайцев, и следом за ним ушел из жизни Валентин Юдашкин. С именитыми модельерами сотрудничали почти все звезды шоу-бизнеса, вот почему многие из них решили проводить мужчин в последний путь. Не стал исключением и Филипп Киркоров, который ради этого изменил свои планы.

Исполнитель хита «Зайка моя» заявил: их с Юдашкиным связывала не только работа, но близкая дружба. Оказывается, артист в скором времени должен был улететь из РФ на долгожданный отдых, но из-за предстоящих похорон он остался в Москве.

«Валя был моим близким другом. В субботу будут похороны. Я не могу не проститься с другом, с которым мы прошли вместе почти всю жизнь», — цитирует «7Дней.ru» Киркорова.

Ранее Филипп рассказал о страданиях Юдашкина в последние годы его жизни. Артист заявил: «Болезнь скручивала». Полное высказывание Киркорова читайте в этой статье.

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