«Болезнь скручивала»: Киркоров рассказал о страданиях Юдашкина в последние годы его жизни

В мире отечественной моды произошла большая утрата: на 60-м году жизни не стало Валентина Юдашкина. Мужчина долгое время боролся с онкологией, но недуг оказался сильнее. Несмотря на плохое самочувствие, модельер трудился до последнего момента и строил грандиозные творческие планы. Филипп Киркоров являлся постоянным клиентом Юдашкина. В новом интервью для издания mk.ru артист высказался о трагичной судьбе Валентина.

По словам певца, на каждом выступлении в его образе «было что-то от Юдашкина». Кроме того, знаменитостей связывала и тесная дружба, которая длилась 35 лет. Вот почему Филиппу до сих пор трудно принять смерть Валентина.

Также исполнитель хита «Зайка моя» заговорил о борьбе модельера с болезнью. Киркоров отметил: в последние годы Юдашкину было очень плохо, но, несмотря на это, он не терял оптимизма и верил в лучшее.

«Маялся он в последние годы очень тяжело. Болезнь скручивала, но он мужественно с ней боролся. Он — настоящий мужчина», — высказался Киркоров.

Артист добавил: память о близком друге и именитом модельере навсегда останется в его сердце.

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