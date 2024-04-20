«Я не могла пропустить церемонию»: Светлана Немоляева вышла в свет и рассказала о состоянии здоровья

Актриса Светлана Немоляева, 18 апреля отметившая 87-летие, накануне посетила церемонию открытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Звезда фильма «Служебный роман» не побоялась прийти на мероприятие при сильном ветре. В беседе с mk.ru артистка раскрыла, почему ММКФ в этом году является особенным, и рассказала о состоянии здоровья.

«Я постаралась, конечно, выглядеть получше. Я утеплилась, ну, что же делать — прогноз погоды читала. Вообще нам не везет с погодой, мы живем в тяжелом климате», — высказалась Светлана Немоляева.

Актриса продемонстрировала свое модное полупальто с меховой оторочкой. По словам Светланы Немоляевой, этот наряд ей подарили на одном из кинофестивалей.

Артистка призналась, что в этом году ММКФ стал для нее особенно важным, поскольку во внеконкурсную программу попал фильм ее внучки Полины Лазаревой «Чайка».

«Я не могла пропустить сегодняшнюю церемонию, так как для меня важное событие в жизни — в фестивале участвует фильм моей внучки Полины Лазаревой. Картина „Чайка“ во внеконкурсной программе. Я очень за нее переживаю. Ну, она знает, как я за нее болею. Хочу пожелать ей удачи», — рассказала актриса.

Даже шторм не остановил Светлану Немоляеву от посещения открытия кинофестиваля. Кроме того, артистка стояла под проливным дождем, пока ждала своей очереди перед началом официальной церемонии. На вопрос о состоянии здоровья знаменитость ответила, что у нее все в порядке.

«Здоровье ничего, тьфу-тьфу, пока я работаю — для меня это сейчас самое главное», — призналась Светлана Немоляева.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Немоляева рассказала про свое главное хобби.