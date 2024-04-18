Семья, театр и главное хобби: как живет 87-летняя актриса Светлана Немоляева

87-летняя актриса Светлана Немоляева рассказала про свое главное хобби. Знаменитость поделилась, чем она любит заниматься в свободное время. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

18 апреля артистка празднует свое 87-летие. Она любит много говорить не только о работе, но и о личной жизни. Немоляева признается, что в свободное время любит быть рядом с близкими, особенно с внучкой. Она рада, что у нее есть такая дружная и заботливая семья.

«Сын – просто золотой, очень бережет меня. Он необыкновенный. При своей огромной занятости Саша каждое утро и вечер звонит мне, чтобы узнать о моем самочувствии», – рассказала актриса.

Светлана Владимировна говорит, что наследник заказывает ей продукты и готовые блюда, чтобы она не ходила по магазинам и не тратила время и силы, стоя у плиты. Она назвала сына очень внимательным человеком. Женщина также рассказала о своем хобби. Так, ей очень нравится садоводство.

«Грядками не занимаюсь, а вот цветы обожаю, разбиваю клумбы. Была бы моя воля, весь участок засадила розочками. Если есть хоть немного свободного времени, еду покупать семена, а потом – копать, сажать», – рассказывала она в интервью aif.ru.

Цветы окружают звезду повсюду, даже стоят в гримерке. Она говорит, что у нее в кабинете есть кусты герани, которые много лет назад посадила ее мама. Зимой они обычно стоят в театре, но летом переезжают на дачу.

Ранее мы писали о том, что Светлана Немоляева рассказала о проблемах с сыном и невесткой.